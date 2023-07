Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Die Polizei, nicht immer Freund und Helfer

Linz am Rhein (ots)

Am Abend des 21.07.2023 wurden die Beamten der Polizei Linz zu einem Schweizer Staatsbürger gerufen, der auf unbekannte Weise in Kasbach-Ohlenberg gestrandet war und dort an einer willkürlichen Haustüre um Verständigung der Polizei ersuchte.

Den eingesetzten Beamten erklärt der er, dass er wieder zurück in die Schweiz wolle und wünsche, von der Polizei dorthin gefahren zu werden. Dem Wunsch konnte jedoch mangels Grundlage und Umsetzbarkeit nicht entsprochen werden.

