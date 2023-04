Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Fahrzeugführer kollidiert mit Verkehrsinsel und lässt Fahrzeug zurück - Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots)

Am Wochenende kam es mutmaßlich in der Nacht von Samstag, ca. 23.30 Uhr auf Sonntag, ca. 01.00 Uhr zu einem Unfall, bei dem ein Autofahrer in der Hardtstraße mit einer Verkehrsinsel kollidierte. Aufmerksam wurde die Polizei zunächst auf das Unfallgeschehen, weil sich gegen 02.45 Uhr eine Zeugin meldete, die das zurückgelassene Fahrzeug und die beschädigte Verkehrsinsel bemerkt hatte. Vor Ort ergab sich für die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Süd das Bild, dass das Fahrzeug mit erhöhter Geschwindigkeit auf die Verkehrsinsel aufgefahren sein musste und dabei mit mehreren dort befindlichen großen Gesteinsbrocken kollidierte, von denen einer auf die Straße geschoben worden war. Im verlassenen Fahrzeug, dass massiv beschädigt war - von einem Totalschaden ist auszugehen - wurden Papiere gefunden, die Rückschlüsse auf den Fahrzeughalter zuließen. Über diesen ließ sich wiederum der eigentliche Fahrzeugnutzer ermitteln. Dieser öffnete jedoch zunächst beim Aufsuchen seiner Wohnanschrift nicht die Tür. Der Beschuldigte meldete sich jedoch dann selbst am Sonntagmorgen bei der Polizei und berichtete von seinem Unfall in der Hardstraße und dass er unter Schock die Unfallstelle verlassen habe. Da er ebenfalls angab unter Alkoholeinfluss gestanden zu haben, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der noch einen Wert von 0,54 Promille ergab und anschließend eine Blutentnahme durch einen Polizeivertragsarzt angeordnet. Fahrzeugschlüssel und Führerschein wurden zunächst einbehalten. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt und die Gefahrenstelle am Unfallort durch die Berufsfeuerwehr Heidelberg beseitigt.

Da die Unfallzeit nur durch Zeugen, die entweder einen Knall gehört hatten oder zuvor an der noch unbeschädigten Verkehrsinsel vorbeigefahren waren, ungefähr bestimmt werden konnte, suchen die ermittelnden Kolleginnen und Kollegen noch weitere Zeugen, die Auskunft über den Unfallhergang oder den Zeitpunkt geben können. Diese mögen sich bitte beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Telefon-Nr.: 06221 3418-0 melden.

