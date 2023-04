Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Trickdiebstahl - unbekannter Täter erbeutet Bargeld und Schmuck im Wert von über 15.000 Euro - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Angebliche Handwerker verschafften sich unter einem Vorwand am Dienstagmittag Zutritt in die Wohnung einer Seniorin in der Lindenhofstraße. Die Verdächtigen gaben vor, einen Wasserrohrbruch in ihrer Wohnung beheben zu wollen. Dabei nahm die unbekannte Täterschaft 1000 Euro Bargeld und Schmuck im Wert von über 15.000 Euro an sich und entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau ermittelt nun wegen Diebstahl. Die im Bereich des Tatorts sichergestellte Videoaufzeichnungen der Täter werden derzeit geprüft und ausgewertet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Ermittlungsverfahren geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Neckarau, unter der Rufnummer: 0621 / 83397-0, zu melden.

