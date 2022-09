Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unfall zwischen PKW und Straßenbahn - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am Donnerstagabend kurz vor 19 Uhr missachtete nach derzeitigem Kenntnisstand ein 46-jähriger Mercedes-Fahrer das Rotlicht im Kreuzungsbereich des Bahnübergangs auf Höhe der Clara-Reimann-Straße. Hierbei kam es zur Kollision mit der Straßenbahn, welche in Richtung der Hochuferstraße fuhr. Durch den Unfall drehte sich der Mercedes und stieß in der Folge auf die Ampelanlage und einen dort befindlichen Metallzaun. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 20.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Unfall soll durch einen unabhängigen Zeugen beobachtet worden sein, welcher sich jedoch nach dem Ereignis entfernte. Da diese Person für die Ermittlungen von wichtiger Bedeutung ist, wird diese, sowie andere mögliche Unfallzeugen, gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Mannheim unter Tel.: 0621/174-4222 in Verbindung zu setzen.

