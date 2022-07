Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg, Rhein-Neckar-Kreis: Linienbus kollidiert mit Markise

Ladenburg / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Knapp 2.000 Euro Schaden verursachte ein 53-jähriger Busfahrer am Dienstagmorgen in der Bahnhofstraße. Als dieser gegen 7.30 Uhr mit einem Linienbus in eine Parklücke einscherte, übersah er dabei die ausgefahrene Markise einer Apotheke und kollidierte mit dieser. Verletzt wurde dabei niemand. Am Bus selbst entstand geringer Sachschaden.

