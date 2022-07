Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Verkehrsunfall durch Unachtsamkeit - verletzter Radfahrer

Mannheim-Neckarau (ots)

Am Freitagmittag, gegen ca. 11:40 Uhr wollte ein 50-jähriger Fahrer eines Ford Focus, vom Parkplatz des in Mannheim-Neckarau ansässigen Zweirad-Centers Stadler, in die Casterfeldstraße einfahren. Hierbei übersah der Pkw-Fahrer einen von rechts kommenden Fahrradfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der 34-jährige Radfahrer kollidierte mit der Windschutzscheibe des Autofahrers und kam zu Sturz. Hierbei erlitt jener Verletzungen im Schulter- und Ellenbogenbereich und wurde, zum Zwecke der weiteren medizinischen Versorgung, in eine Klinik verbracht. Am Pkw selbst entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 2000 EUR.

