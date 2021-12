Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Frau streift Steinquader - 4.000 EUR Schaden

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag gegen 23 Uhr auf der K4112 / Rockenauer Straße. Eine 24-Jährige BMW-Fahrer befuhr die K4112 zwischen Rockenau und Eberbach als sie am "Sichelsbrunnen" nach links von der Fahrbahn fahren wollte, um das Einladen von Kanistern mit Brunnenwasser zu erleichtern. Beim Abbiegevorgang kam sie zu weit in den Brunnenbereich und striff einen vor dem Brunnen abgelegten großen Steinquader. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, der Sachschaden beträgt rund 4.000 EUR.

