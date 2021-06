Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen, Rhein-Neckar-Kreis: Bei Bauarbeiten Granate gefunden - Kampfmittelbeseitigungsdienst im Einsatz

Edingen-Neckarhausen / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei Dacharbeiten an einem Haus in der Grenzhöfer Straße wurden Bauarbeiter am Montagmorgen auf eine im Dachstuhl deponierte Handgranate aufmerksam. Einer der Handwerker nahm das Kampfmittel kurz nach 10 Uhr unbedacht an sich und deponierte es bis zum Eintreffen der Polizei und des Kampfmittelbeseitigungsdienstes vor dem Haus. Zur Sicherheit wurde den nähere Gefahrenbereich abgesperrt. Durch die Entschärfer wurde glücklicherweise schnell festgestellt, dass die Granate aus dem 1. Weltkrieg nicht befüllt war und damit ungefährlich. Eine Absuche nach weiteren Kampfmitteln im Bereich der Baustelle blieb ergab keine weiteren Funde - die Bauarbeiten konnten fortgesetzt werden.

