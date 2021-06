Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/BAB 6: Schwerer Verkehrsunfall - A 6 in Fahrtrichtung Mannheim gesperrt - Rettungshubschrauber im Einsatz - Pressemeldung Nr. 1

St. Leon-Rot/BAB 6 (ots)

Wegen eines schweren Verkehrsunfalls mit Beteiligung mehrerer Sattelzüge ist die A 6 zwischen der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg und dem Autobahnkreuz Walldorf in Fahrtrichtung Mannheim derzeit voll gesperrt. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste sowie ein Rettungshubschrauber sind im Einsatz. Der Verkehr in Fahrtrichtung Mannheim wird über den Parkplatz Bucheneck an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell