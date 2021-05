Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen/ Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte brechen in Obst- und Gemüseverkaufsstand ein - Polizei sucht Zeugen.

Sandhausen/ Rhein-Neckar-Kreis: (ots)

Die Polizei sucht nach drei unbekannten Personen, die am Donnerstag, kurz nach Mitternacht, die untere Schwenktür eines Obst- und Gemüse-Verkaufstandes an der L 600, gegenüber dem Anwesen Bruchhausen 13 aufhebelten. Entwendet wurde ersten Feststellungen zufolge nichts. Vermutlich wurden die Unbekannten bei ihrem Vorhaben gestört. Anwohner hatten erst beobachtetet, wie sich drei Personen an dem Verkaufsstand zu schaffen machten und anschließend wie zwei Personen in Richtung Sandhausen, eine Person in Richtung Kirchheimer Hof flüchteten. Wer sachdienliche Hinweise zu den Unbekannten geben kann, setzt sich bitte mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0, in Verbindung.

