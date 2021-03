Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mühlhausen

Rhein-Neckar-Kreis: Leichtkraftradfahrer und Sozius bei Unfall mit Auto schwer verletzt

Mühlhausen (ots)

Am Sonntag gegen 17:30 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Bruchsaler Straße / Eichendorfstraße zu einem Unfall zwischen einem Leichtkraftrad und einem Auto, bei dem der Fahrer und Sozius des Leichtkraftrades schwer verletzt wurden. Der 16-jährige Fahrer des Zweirads fuhr mit seinem 18-jährigen Sozius auf der Bruchsaler Straße in Richtung Östringen und missachtete die Vorfahrt eines von rechts aus der Eichendorfstraße kommenden Mercedes-Fahrers. In dessen Folge kollidierte der 89-jährige Mercedes-Fahrer mit der rechten Seite des Leichtkraftrads und brachte dieses zu Fall. Der 16-Jährige Zweiradfahrer sowie der 18-jährige Sozius mussten schwer verletzt mit dem Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

