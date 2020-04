Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht vom 11.04.2020

Kreis Heinsberg (ots)

Delikte/Straftaten:

Heinsberg - Diebstahl aus PKW

Am 10.04.2020, in der Zeit von 01:30 Uhr bis 15:50 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter einen weißen Nissan mit HS-Kennzeichen auf, der an der Straße "Am Aphover Steg" abgestellt war. Die Täter ließen eine Geldbörse sowie eine Packung Zigaretten mitgehen.

