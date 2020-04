Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht vom 10.04.2020

Kreis Heinsberg (ots)

Delikte/Straftaten:

Wegberg - Körperverletzungsdelikt zum Nachteil eines Lokführers

Am 09.04.2020, gegen 23:10 Uhr, wurde auf dem Bahnsteig des Bahnhofs Arsbeck ein 31jähriger Lokführer der Schwalm-Nettetal-Bahn von einer bislang unbekannten, männlichen Person, die zuvor Fahrgast in dem Zug war, mit einer Flasche auf dem Kopf geschlagen. Der Täter entfernte sich anschließend in Richtung Heiderstraße. Eine durchgeführte Fahndung verlief negativ. Der Lokführer wurde bei dem Angriff leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell