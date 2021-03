Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen

Rhein-Neckar-Kreis: In Wohnung von Ex-Mann eingebrochen und Mobiliar entwendet

Edingen-Neckarhausen (ots)

Am Samstag zwischen 13:00 Uhr und 14:00 Uhr beobachteten Zeugen in der Friedrichsfelder Straße eine 38-jährige Frau, als diese in einem Mehrfamilienhaus mit mehreren Mittätern gewaltsam in die Wohnung ihres Ex-Mannes eindrang und dessen Möbel entwendeten. Hierbei entstand ein Schaden von mehr als 50.000 Euro. Im Anschluss an die Tat konnten die Täter unerkannt flüchten. Lediglich die Ex-Frau des Opfers war den Nachbarn bekannt. Die Ermittlungen bezüglich der Mittäter dauern derzeit noch an.

