POL-MA: Sandhausen: Erneut hochwertiges Auto gestohlen mit Keyless Go-System entwendet; Zeugen gesucht

Sandhausen (ots)

In der Nacht zum Samstag wurde erneut ein hochwertiges Auto entwendet, das mit dem Keyless Go-System ausgestattet ist.

Der schwarze BMW X6 mit dem Kennzeichen HD-KK 717 war unter dem Carport eines Anwesens in der Wendelinusstraße abgestellt, als ihn bislang unbekannte Täter zwischen 02.00 Uhr und 07.50 Uhr am Samstagmorgen entwendeten. Das Fahrzeug hatte einen Wert von rund 50.000.- Euro.

Dieser Autodiebstahl steht möglicherweise im Zusammenhang mit dem Diebstahl eines BMW X5, der in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (09./10. März) in der Straße "Tiefer Weg" in Nußloch entwendet wurde.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444, an das Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 oder an den Polizeiposten Sandhausen, Tel.: 06224/2481.

