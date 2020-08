Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch-Baiertal/Rhein-Neckar-Kreis: 84-Jähriger wird Opfer eines Trickdiebstahls

Wiesloch-Baiertal/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 84-jähriger Mann wurde am Dienstag gegen 13 Uhr in der Wieslocher Straße, vor seiner Wohnanschrift, Opfer eines Trickdiebstahls. Als der Mann nach Hause kam, traf er auf eine männliche Person, die vor dem Wohnanwesen stand und etwas zu suchen schien. Nachdem der Rentner seine Hilfe angeboten hatte, fragte der Unbekannte nach der Telefonnummer eines Automobilclubs. Hilfsbereit händigte der Rentner seine Mitgliedskarte aus, während er seinen Geldbeutel geöffnet in der Hand hielt. Nach wenigen Augenblicken bekam er seine Karte wieder ausgehändigt. Diesen Moment nutze der Unbekannte geschickt aus und entnahm zunächst unbemerkt 100 Euro Bargeld aus dem Geldbeutel des 84-Jährigen, der den Diebstahl kurze Zeit später feststellte.

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben:

- Etwa 35 bis 40 Jahre alt

- Ca. 170cm groß

- Schlanke Statur

- Helle kurze Haare

- Leichter Schnurrbart

- Sprach Hochdeutsch

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, diese unter der Rufnummer 06222/5709-0 dem Polizeirevier Wiesloch mitzuteilen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Stephan Schiefelbusch

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell