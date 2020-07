Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Kirchheim: Autoeinbruch; Laptop entwendet; Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Bei einem Einbruch in einen VW, der in der Nacht von Sonntag auf Montag, 23.45-11.10 Uhr in der Oberdorfstraße abgestellt war, wurde neben einem Geldbeutel mit Bargeld auch ein Laptop und ein Ehering entwendet. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf über 2.000.- Euro. Zeugen wenden sich bitte an das Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0.

