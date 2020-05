Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim: Brand zweier Gartenhütten; Ursache und Schadensausmaß noch unklar; Zeugen gesucht

Weinheim (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Donnerstagmorgen, gegen 5.30 Uhr, zunächst eine Gartenhütte nahe der B 3 in Richtung Sulzbach, kurz nach dem Saukopftunnel, in Brand. Das Feuer griff anschließend auf eine benachbarte Gartenhütte über und zerstörte trotz schnellen Eingreifens der Weinheimer und Sulzbacher Feuerwehr auch diese völlig. Der Sachschaden ist noch unbekannt.

Die Brandexperten des Polizeireviers Weinheim haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Zeugen, die im Bereich des Brandortes verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Norbert Schätzle

Telefon: 0621 174-1102

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell