Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Unfall auf Luisenring - Zeugen gesucht

Mannheim-Innenstadt (ots)

Bereits am Montag, 14.10.2019, kam es gegen 18:30 Uhr zum Zusammenstoß zweier Autos auf dem Luisenring. Eine 30-jährige VW-Fahrerin befuhr den linken Streifen des Luisenrings in Richtung Kurpfalzkreisel. Ein 28-jähriger Mazda-Fahrer wollte, von der Innenstadt kommend, auf den Luisenring auffahren und stieß dabei mit dem VW zusammen. Es entstand ein Schaden in Höhe von 5.000 Euro.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 0621 12580 beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt zu melden.

