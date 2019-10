Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bahnstadt: Reifen von Audi abmontiert und entwendet - Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots)

Von einem Audi A4, der in einer Tiefgarage in der Straße "Langer Anger" stand, demontierte ein bislang unbekannter Täter in der Zeit von Dienstag, 17 Uhr bis Mittwoch, 6:45 Uhr, alle vier Räder samt Felgen und entwendete diese. Bei den Reifen handelt es sich um 19 Zoll Sommerreifen von unbekanntem Wert. Wie der Unbekannte in die Tiefgarage gelangte, ist derzeit noch unklar.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter Tel.: 06221/99-1700 zu melden.

