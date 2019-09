Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Auffahrunfall auf der B3 mit drei verletzten Personen, darunter ein Kleinkind

Heidelberg (ots)

Eine 51-jährige Ford-Fahrerin verursachte am Montag, gegen 17:20 Uhr, auf der B3 einen Auffahrunfall, bei dem zwei Personen und ein Kleinkind verletzt wurden. Die Frau war mit ihrem Fiesta von Heidelberg-Handschuhsheim in Richtung Dossenheim unterwegs, als sie auf einen verkehrsbedingt stehenden VW auffuhr. Durch den Aufprall wurden die Ford-Fahrerin sowie die 28-jährige Fahrerin des VWs und deren vierjährige Tochter leicht verletzt. Das Mädchen wurde gemeinsam mit einem 9 Monate alten Säugling, welcher ebenfalls im VW mitfuhr aber unverletzt blieb, in eine Klinik gebracht. Die beiden Autofahrerinnen suchten selbstständig einen Arzt auf. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 13.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell