Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: Verletzter Rollerfahrer flüchtet nach Unfall - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Ein verletzter Fahrer eines Rollers ist am Dienstag gegen 20 Uhr nach einem Unfall im Hans-Reschke-Ufer von der Unfallstelle geflüchtet. Der Zweiradfahrer war in Höhe des TSV-Sportgeländes nach links von seiner Fahrspur abgekommen und seitlich gegen einen entgegenkommenden Opel geprallt. Er stürzte dabei zu Boden und zog sich eine stark blutende Risswunde am Kinn zu, anschließend ergriff er mit dem Roller die Flucht. An dem Opel entstand Sachschaden von ca. 2.000 Euro.

Beschreibung Roller: Farbe blau, Verkleidung und Rückspiegel beschädigt - Verkleidungsteile abgebrochen. Altes, grünes Versicherungskennzeichen.

Fahrerbeschreibung: männlich, ca. 180cm groß, schlank, blond, Stoppelbart, ungepflegtes Aussehen, blasse Gesichtsfarbe. Er trug Jeans, eine grüne Camouflage Jacke und einen blau gemusterten Helm.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon 0621/174-4045 bei der Verkehrspolizei in Mannheim zu melden.

