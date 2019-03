Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Geparkte Autos in der Innenstadt zerkratzt - Wer hat Beobachtungen gemacht ?

Mannheim (ots)

Vier in den G-Quadraten abgestellte Autos zerkratzten am Sonntagabend bislang unbekannte Täter mit spitzen Gegenständen. An dem Audi A 6 Avant, an zwei Mercedes sowie an dem BMW entstanden Schäden von mehreren tausend Euro. Als Tatzeit konnte Sonntagabend 21 Uhr bis ca. 21.35 Uhr eingegrenzt werden. Die Beamten des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt ermitteln wegen Sachbeschädigung und nehmen unter Tel.: 0621/1258-0 sachdienliche Hinweise entgegen.

