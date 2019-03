Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Zwei Einbrüche in derselben Straße Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am Sonntagvormittag wurde die Polizei über zwei Einbrüche in der Pestalozzistraße in Kenntnis gesetzt. Vor Ort stellte sich heraus, dass bislang unbekannte Täter zunächst versucht hatten, sich brachial Zugang zu der Konditorei zu schaffen. Die Aufhebelversuche schlugen allerdings fehl, so dass kein weiterer Schaden entstand. Erfolgreich war allerdings der zweite Einbruch. Nach dem Aufhebeln der Zugangstüre gelangten die Täter in den Verkaufsraum eines Imbisses und durchsuchten diesen. Was im Einzelnen hieraus entwendet wurde, ist bislang noch nicht abschließend geklärt. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf mehrere tausend Euro.

Tatzeit dürfte demnach in der Nacht zum Sonntag, ca. 3 Uhr bis 7.30 Uhr am Sonntagmorgen gewesen sein.

Die Beamten des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt ermitteln und bitten unter Tel.: 0621/3301-0 um sachdienliche Hinweise.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell