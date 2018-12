Witten (ots) - In den Abendstunden des 30. November (Freitag) wurde die Polizei zu dem Schnellrestaurant an der Marktstraße 13 in Witten gerufen.

Dort hatte eine junge männliche Person in einem günstigen Moment die Kasse aus der Verkabelung gerissen und war damit gegen 21.10 Uhr aus dem Lokal gerannt.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung der Wittener Polizei konnten schon 20 Minuten später zwei dringend tatverdächtige Wittener (14/15) sowie zwei in Wetter lebende Jugendliche (beide 15) an der Breddestraße festgenommen werden. Die Tatbeute, sprich Kasse, hatte das Quartett noch dabei.

Die Ermittlungen gegen die vier Schüler dauern im Wittener Kriminalkommissariat 33 an.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Pressestelle

Volker Schütte

Telefon: 0234-909 1021

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell