Bochum (ots) - Noch ist dieser Straßenraub nicht geklärt, der sich am 1. Dezember (Samstag), gegen 1 Uhr, an der Universitätsstraße in Bochum ereignet hat.

Nach eigenen Angaben war dort ein Fußgänger (18) in Richtung Querenburg unterwegs.

In Höhe der Hausnummer 44 fragte der alkoholisierte Bochumer zwei Männer nach dem Weg. Diese schlugen unvermittelt auf den 18-Jährigen ein und entwendeten ihm die Geldbörse.

Die beiden Straßenräuber sind circa 25 Jahre alt, 170 bis 180 cm groß und trugen Jogginganzüge.

Das Bochumer Kriminalkommissariat 32 bittet unter den Rufnummern 0234 / 909-8205 und 0234 / 909-4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

