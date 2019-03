Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Feldscheune völlig abgebrannt - Ursache noch unklar - Zeugen gesucht

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Komplett abgebrannt ist am Montagmorgen gegen 9 Uhr eine Feldscheune an einem Parallelweg zur Westtangente. Die Freiwillige Feuerwehr Weinheim, die mit 14 Wehrleuten anrückte, löschte das Feuer. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 10.000 Euro. Die Brandursache ist derzeit noch unklar, es fanden sich jedoch Hinweise, dass in der Scheune genächtigt worden war. Zeugen, die in dem Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht oder Personen bemerkt haben, werden gebeten sich unter Telefon 06201/10030 bei der Polizei in Weinheim zu melden.

Polizeipräsidium Mannheim

