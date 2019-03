Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Sperrmüll in Brand gesetzt - geparktes Auto beschädigt - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Unbekannte Täter haben am Montag gegen 03.30 Uhr in H 7 einen Sperrmüllhaufen in Brand gesetzt. Durch die Hitzeentwicklung wurde ein daneben geparkter Opel in Mitleidenschaft gezogen. Eine Polizeistreife hatte das Feuer entdeckt und die Feuerwehr alarmiert, die den Brand schnell löschen konnten. Zeugen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 0621/1258-0 beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1105

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell