Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Waldhof: Schwerer Unfall aufgrund Vorfahrtsverletzung

Mannheim (ots)

Am frühen Montagmorgen ereignete sich auf der Kreuzung Glasstraße / Eisenstraße ein schwerer Verkehrsunfall bei dem zwei Personen verletzt und insgesamt vier Fahrzeuge beschädigt wurden. Ein Taxifahrer fuhr demnach mit einem Fahrgast auf der Glasstraße, wobei er die Vorfahrt eines Ford-Fahrers an der Eisenstraße missachtete. Das Taxi, ein VW, wurde durch den Zusammenstoß in Richtung Straßenrand abgewiesen und prallte auf einen geparkten Opel. Dieser wiederum wurde aufgrund der Wucht auf den vor diesem stehenden Mercedes geschoben. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden, wobei der Taxifahrgast, sowie die Beifahrerin des Fords leicht verletzt wurden. Das Taxi und der Ford mussten aufgrund der erheblichen Schäden abgeschleppt werden.

