Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Schlaf ausgenutzt - Einbruch in Wohnung

Mannheim (ots)

Am frühen Sonntagmorgen brach ein bislang Unbekannter in eine Erdgeschosswohnung in der Stockhornstraße ein - während die Bewohner darin schliefen. Der Täter hebelte im Zeitraum von 04:00 Uhr bis 08:00 Uhr ein Fenster auf und gelangte so in die Wohnung. Während die zwei darin befindlichen Bewohner schliefen, durchsuchte der Unbekannte die Zimmer der Wohngemeinschaft. Der Einbrecher entwendete ein Smartphone und flüchtete unerkannt aus der Wohnung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 0621 174-4444 an die Ermittler zu wenden.

