Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Brühl/ Rhein-Neckar-Kreis: Kind legt Brände in Brühl! (vgl. Pressemeldungen vom 26.02. und 25.02.2019)

Brühl/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am 24.02.2019 und am 25.02.2019 wurden insgesamt drei Brände im Bereich Brühl gelegt. In diesem Zusammenhang verhielt sich ein Junge verdächtig. Der Polizeiposten in Brühl überprüfte ebenfalls mögliche Tatzusammenhänge mit der Brandserie aus dem Sommer 2018, konnte jedoch keine Hinweise hierzu erlangen.

Am Freitagnachmittag konnten die Ermittler des Polizeipostens Brühl ein strafunmündiges Kind als Tatverdächtigen verifizieren.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Christoph Kunkel

Telefon: 0621 174-1104

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell