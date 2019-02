Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Diebe stehlen Kupferfensterbänke von Friedhofskapelle

Wittingen (ots)

Wittingen, Kakerbecker Straße, Südfriedhof 22.02.2019 - 25.02.2019

Dreiste Metalldiebe schlugen am vergangenen Wochenende am Südrand von Wittingen zu. Sie entwendeten vier fest montierte Kupferfensterbänke der Friedhofskapelle am Südfriedhof an der Kakerbecker Straße.

Nach Angaben eines 58-jährigen Friedhofsangestellten ereignete sich der Diebstahl zwischen Freitagnachmittag, 14 Uhr und Montagmittag, 12 Uhr. Die fest am Gebäude verschraubten Fensterbänke haben einen Gesamtwert von rund 400 Euro.

Um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bittet die Polizei in Wittingen, Telefon 05831/252880.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Gifhorn

Presse-/Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Reuter

Telefon: + 49 (0)5371 / 980-104

Fax: + 49 (0)5371 / 980-130

E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell