Feuerwehr Flotwedel

FW Flotwedel: Nächtliche Einsätze für die Feuerwehr in der Klostergemeinde: Sturmschäden und vermuteter Schwelbrand

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Flotwedel (ots)

In der Nacht vom 30. auf den 31. Juli 2026 wurde die Freiwillige Feuerwehr Flotwedel zu mehreren nächtlichen Einsätzen im Gemeindegebiet alarmiert.

Gegen 23:01 Uhr löste die Leitstelle zunächst mit dem Stichwort "Hilfeleistung 1 - Baum auf Fahrbahn" Alarm für die Ortsfeuerwehr Wienhausen aus. Im Bereich "Am Maschsee" in Wienhausen blockierte ein größerer, aus einer Eiche herausgebrochener Ast die Fahrbahn. Nachdem die Einsatzkräfte die Einsatzstelle umgehend ausgeleuchtet hatten, konnte das Hindernis unter Zuhilfenahme einer Motorkettensäge zerkleinert und anschließend von der Straße geräumt werden.

Direkt im Anschluss ergab sich ein Folgeeinsatz in der Bahnhofstraße. Hier hatte der Sturm eine massive Birke etwa 50 Zentimeter über dem Erdboden abgeknickt. Da der Baum auf einen angrenzenden Radweg zu stürzen drohte, wurde der Bereich durch die Feuerwehr abgesperrt und in Augenschein genommen. Nach einer eingehenden Beurteilung der Lage wurde die Absperrung nochmals erweitert und der Vorfall zur weiteren Bearbeitung an den örtlichen Bauhof gemeldet. Ein weiteres Eingreifen der Feuerwehr war hier nicht erforderlich.

Nur wenige Stunden später, um 04:32 Uhr, erfolgte eine erneute Alarmierung. Unter dem Stichwort "Brand 1 - Schwelbrand Sicherungskasten" wurden die Ortsfeuerwehren Oppershausen und Offensen sowie der Gemeindebrandmeister in den Waldweg nach Oppershausen gerufen. Eine Anwohnerin hatte ein Knistern in einem Sicherungskasten vernommen, zeitgleich Brandgeruch wahrgenommen und folgerichtig den Notruf gewählt.

Bei der genauen Erkundung vor Ort, bei der auch eine Wärmebildkamera zum Einsatz kam, stellten die Einsatzkräfte fest, dass Wasser in den Sicherungskasten eingedrungen war; ein Blitzeinschlag konnte dabei als Ursache nicht ausgeschlossen werden. Da sich bei der weiteren Überprüfung keine zusätzlichen Auffälligkeiten zeigten, wurde der Strom am betroffenen Sicherungskasten abgeschaltet. Die Einsatzstelle wurde anschließend an den Eigentümer übergeben, der für die Morgenstunden einen Elektriker mit der weiteren Prüfung beauftragen sollte. Der Einsatz für die Feuerwehr konnte nach knapp 30 Minuten beendet werden.

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