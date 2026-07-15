Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Nienburg - Zusammenstoß auf dem Radweg: Pedelec-Fahrer bei Sturz verletzt
Nienburg (ots)
(KEM) Am späten Dienstagvormittag (14.07.2026) ereignete sich auf der Verdener Straße in Nienburg ein Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern, bei dem einer der Beteiligten verletzt wurde.
Gegen 11:00 Uhr befuhr ein 53-jähriger Nienburger mit seinem Fahrrad den linken Geh- und Radweg der Verdener Straße (in Höhe der Hausnummer 54) in Fahrtrichtung stadteinwärts. Ihm entgegen kam ein 63-jähriger Mann, ebenfalls aus Nienburg, der auf einem Pedelec in entgegengesetzter Richtung unterwegs war.
Beim Passieren im Begegnungsverkehr touchierten sich die Lenker der beiden Zweiräder. Durch den Kontakt verlor der 63-jährige Pedelec-Fahrer das Gleichgewicht, stürzte auf den Geh- und Radweg und wurde dadurch leicht verletzt. Die Hinzuziehung eines Rettungswagens lehnte der Mann jedoch ab.
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