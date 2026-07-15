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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Zusammenstoß auf dem Radweg: Pedelec-Fahrer bei Sturz verletzt

Nienburg (ots)

(KEM) Am späten Dienstagvormittag (14.07.2026) ereignete sich auf der Verdener Straße in Nienburg ein Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern, bei dem einer der Beteiligten verletzt wurde.

Gegen 11:00 Uhr befuhr ein 53-jähriger Nienburger mit seinem Fahrrad den linken Geh- und Radweg der Verdener Straße (in Höhe der Hausnummer 54) in Fahrtrichtung stadteinwärts. Ihm entgegen kam ein 63-jähriger Mann, ebenfalls aus Nienburg, der auf einem Pedelec in entgegengesetzter Richtung unterwegs war.

Beim Passieren im Begegnungsverkehr touchierten sich die Lenker der beiden Zweiräder. Durch den Kontakt verlor der 63-jährige Pedelec-Fahrer das Gleichgewicht, stürzte auf den Geh- und Radweg und wurde dadurch leicht verletzt. Die Hinzuziehung eines Rettungswagens lehnte der Mann jedoch ab.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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