Feuerwehr Flotwedel

FW Flotwedel: Verschmortes Plastik auf Herd löst Feuerwehreinsatz in Oppershausen aus

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Oppershausen (ots)

Am Samstag, dem 27. Juni 2026, wurden die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Oppershausen um 20:33 Uhr mit dem Alarmstichwort "Brand 1 - Brennt Plastik auf Herd / Nachkontrolle" in die Osterloher Straße alarmiert.

Da sich das Einsatzfahrzeug der Ortsfeuerwehr Oppershausen gegenwärtig in der Werkstatt befindet, wurde die Ortsfeuerwehr Offensen umgehend mit alarmiert.

Bei Eintreffen der Feuerwehr an der Einsatzstelle hatten die Bewohner die betroffene Wohnung bereits eigenständig verlassen. Die Erkundung ergab, dass zuvor eine Plastikzange auf dem eingeschalteten Herd in Brand geraten war. Die Bewohner hatten glücklicherweise schnell reagiert und den verschmorten Gegenstand bereits selbst vom Herd entfernt.

Die Maßnahmen der Einsatzkräfte beschränkten sich somit auf eine gründliche Nachkontrolle des Küchenbereichs. Nachdem hierbei keine weiteren Gefahrenquellen oder Feststellungen gemacht wurden, lüftete die Feuerwehr die Räumlichkeiten umfassend durch und konnte die Einsatzstelle im Anschluss wieder an die Bewohner übergeben.

Hinsichtlich eines möglichen Sachschadens können seitens der Freiwilligen Feuerwehr Flotwedel keine Angaben gemacht werden. Personen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden.

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