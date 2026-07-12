Feuerwehr Flotwedel

FW Flotwedel: Unbeaufsichtigtes Lagerfeuer an der Aller - Feuerwehr warnt vor hoher Brandgefahr

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Wienhausen (ots)

Am Sonntag, dem 12. Juli 2026, wurden die Ortsfeuerwehren Wienhausen und Offensen am frühen Morgen um 08:05 Uhr mit dem Alarmstichwort "WB_1 - unbeaufsichtigtes Lagerfeuer" alarmiert.

Der Einsatzort befand sich auf einer Wiese an der Aller hinter dem Klosterpark in Wienhausen. Vor Ort eingetroffen, stellten die Einsatzkräfte die Überreste eines kleinen, unbeaufsichtigten Lagerfeuers im Gras fest.

Um ein erneutes Aufflammen und eine mögliche Ausbreitung auf die umliegende trockene Vegetation zu verhindern, wurden die Brandreste unter Zuhilfenahme einer Schaufel aufgenommen und unmittelbar mit dem Wasser der direkt angrenzenden Aller abgelöscht. Anschließend wurde die verbliebene Feuerstelle im Erdreich noch einmal gründlich auf mögliche Glutnester kontrolliert.

Nachdem von der Einsatzstelle an der Aller keine Gefahr mehr ausging, konnte der Einsatz für die Feuerwehren beendet werden.

Diesen Einsatz nimmt die Feuerwehr Flotwedel zum Anlass für einen dringenden Appell: Aktuell gilt in unserer Region die hohe Waldbrandgefahrenstufe 4.

"Ein unachtsamer Moment, wie eine weggeworfene Zigarette oder ein Lagerfeuer, kann jetzt verheerende Folgen haben und schnell zur unkontrollierbaren Gefahr werden", warnt Marcel Neumann, Fachberater Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Feuerwehr Flotwedel.

Grundsätzlich ist das Rauchen und Feuermachen in Niedersachsen vom 1. März bis zum 31. Oktober in Wäldern und freier Landschaft streng verboten. Grillen ist nur an offiziell ausgewiesenen Plätzen erlaubt.

"Bitte weisen Sie auch Mitmenschen auf diese Regeln hin. Wenn Sie Rauch oder ein Feuer bemerken, zögern Sie nicht und wählen Sie sofort den Notruf 112", so Neumann abschließend.

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