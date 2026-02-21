Feuerwehr Flotwedel

FW Flotwedel: Ortsfeuerwehr Wienhausen zieht positive Jahresbilanz - Wahl eines stellvertretenden Ortsbrandmeisters und zahlreiche Beförderungen​

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Wienhausen (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Flotwedel, Ortsfeuerwehr Wienhausen, hat auf ihrer Jahreshauptversammlung am 6. Februar 2026 auf ein arbeitsreiches Jahr 2025 zurückgeblickt. Insgesamt rückten die Einsatzkräfte zu 21 Einsätzen aus, darunter 7 Brandeinsätze und 9 technische Hilfeleistungen, und leisteten 2.356 Dienststunden.

Ortsbrandmeister Henrik Santelmann begrüßte neben den aktiven, passiven und fördernden Mitgliedern unter anderem die Bürgermeisterin der Klostergemeinde Wienhausen Kerstin Ackermann, den stellvertretenden Kreisbrandmeister und Abschnittsleiter Ost Axel Kernbach, Gemeindebrandmeister Sascha Engel sowie den Vorstand des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Wienhausen e.V. Santelmann dankte den Kameradinnen und Kameraden für die gute Zusammenarbeit und verwies auf den großen Brandeinsatz in Eicklingen vor wenigen Tagen als Beispiel für den gelebten Teamgeist.​

Besonders hervorgehoben wurde die Arbeit der Jugendfeuerwehr unter Leitung von Sarah Eggelmann und die Förderverein-Unterstützung durch die Beschaffung neuer Wasserrettungsanzüge auf Empfehlung der DLRG.

Als Nachfolger des stellvertretenden Ortsbrandmeisters Fabian Jacobj, der nach sechs Jahren im Amt nicht erneut zur Wahl stand, wählten die Mitglieder Hauptlöschmeister Marius Wank, der seit mehr als 30 Jahren Mitglied in der Ortsfeuerwehr Wienhausen ist. Des Weiteren wurde Tim Eggelmann zum stellvertretenden Jugendfeuerwehrwart gewählt.​

Gemeindebrandmeister Sascha Engel berichtete aus der Samtgemeinde Flotwedel von insgesamt 129 Einsätzen im Jahr 2025, einer stark gewachsenen Kinderfeuerwehr mit 33 Mitgliedern sowie den Investitionen, die für 2026/27 geplant sind. ​

Zahlreiche Beförderungen und Ehrungen unterstrichen die aktive Ausbildungs- und Einsatzbereitschaft der Ortsfeuerwehr Wienhausen. Nach erfolgreicher Teilnahme an den Lehrgängen sind Sven Soppa und Dennis Spicher zu Feuerwehrmännern ernannt, Malte Storm und Benjamin Liebe zu Oberfeuerwehrmännern sowie Patrick Scheloske und Tobias Hannemann zu Hauptfeuerwehrmännern befördert worden. Hauptfeuerwehrfrau Jennifer Hettig erhielt das Ehrenzeichen für 25 Jahre aktiven Dienst.

Die Ortsfeuerwehr Wienhausen dankte abschließend allen Mitgliedern für ihr Engagement und ihren Einsatz im vergangenen Jahr und blickt zuversichtlich auf die kommenden Herausforderungen.

Text und Fotos: Tobias Hannemann, Ortsfeuerwehr Wienhausen

Original-Content von: Feuerwehr Flotwedel, übermittelt durch news aktuell