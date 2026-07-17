Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260717.1 Kiel: Zeugen nach räuberischer Erpressung gesucht

Kiel (ots)

Am Abend des 06.07.2026 kam es in der Feldstraße zu einer räuberischen Erpressung. Drei männliche Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus und forderten unter Gewaltandrohung die Herausgabe von Geld. Die Kriminalpolizei sucht Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls.

Gegen 21:30 Uhr sollen drei männlich Personen an der Wohnungstür des Geschädigten in der Feldstraße zwischen Esmarchstraße und Yorckstraße geklingelt haben. In der Annahme, es handele sich um einen Nachbarn, habe der 36-jährige Mieter die Tür geöffnet. Aufgrund von massiver Gegenwehr sei es ihm nicht gelungen die Wohnungstür wieder zu schließen, als er seinen Irrtum erkannt habe.

Die drei Tatverdächtigen hätten daraufhin die Wohnung betreten, seien den Geschädigten körperlich angegangen und sollen diesen bedroht haben. Darüber hinaus sollen sie die Herausgabe eines dreistelligen Geldbetrages gefordert haben. Da der Geschädigte das Geld nicht ausgehändigt habe, sollen die Täter die Wohnung durchsucht und einen Smart TV der Marke "Samsung" sowie einen hellgrauen Rucksack mit Rolltop mitgenommen haben.

Zeugen beschreiben einen der Täter als um die 160 cm groß, unter 30 Jahre alt und mit einem schwarzen Bart. Diese Person habe ein T-Shirt, eine kleine Umhängetasche und weiße Schuhe der Marke "Puma" getragen. Ein weiterer Täter sei ca. 30 Jahre alt, etwa 185 cm groß, kräftig gebaut und habe kurze dunkle Haare. Der Mann sei ebenfalls mit einem T-Shirt bekleidet gewesen. Den dritten Täter beschreiben Zeugen als muskulös, um die 40 Jahre alt und 180 cm groß. Diese Person habe die Haare an den Seiten kurz und oben etwas länger getragen.

Das Kommissariat 13 der Bezirkskriminalinspektion Kiel hat die Ermittlungen im Fall der räuberischen Erpressung aufgenommen und sucht nun Zeuginnen und Zeugen. Personen, die Angaben zu dem Sachverhalt oder den Tätern machen können, werden gebeten sich telefonisch unter 0431-1603333 zu melden.

Ricarda Blucha, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

Hanna Borgwardt, Staatsanwaltschaft Kiel

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