Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260716.1 Kiel: Nachtrag zur DNA-Reihenuntersuchung in Mettenhof im Zusammenhang mit einem versuchten Mord- Folgemeldung zu 260714.1 und 260714.4

Kiel (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Dienstagmorgen vollstreckten Einsatzkräfte der Bezirkskriminalinspektion Kiel mit Unterstützung der Bereitschaftspolizeiabteilung aus Eutin den richterlichen Beschluss zur Durchführung einer DNA-Reihenuntersuchung, nachdem es in der Nacht vom 1. auf den 2. Juni gegen 0:45 Uhr aus einem Wohnhaus heraus zu einem Pflastersteinwurf auf einen Streifenwagen kam.

Betroffene der Maßnahme waren alle Personen, die in dem Mehrfamilienhaus am Kurt-Schumacher-Platz 1 amtlich gemeldet oder tatsächlich wohnhaft sind und die zum Tatzeitpunkt das 14. Lebensjahr vollendet haben. Die Abgabe der DNA erfolgte auf freiwilliger Basis. Nach erfolgtem Abgleich werden die Proben vernichtet.

Nach Auszählung haben von den 189 im Objekt angetroffenen Personen 178 freiwillig DNA abgegeben. Der nächste Schritt ist die Aufbereitung und Analyse der Speichelproben und der anschließende Abgleich mit der tatrelevanten DNA am Stein. Eine Speicherung oder ein Abgleich mit anderen Fällen findet nicht statt.

Weitere Details werden derzeit nicht bekannt gegeben.

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel Hanna Borgwardt, Staatsanwaltschaft Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell