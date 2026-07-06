POL-WAF: Drensteinfurt. Mit E-Scooter gegen Hundeleine gefahren
Warendorf (ots)
Am Freitag (03.07.2026) um 15.30 Uhr kam es in Drensteinfurt auf der Mühlenstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 15-Jähriger aus Drensteinfurt befuhr mit seinem E-Scooter die Schloßallee in Richtung Mühlenstraße. Auf dem E-Scooter befand sich zu diesem Zeitpunkt noch eine zweite Person. Eine 75-jährige Drensteinfurterin querte zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Hund die Schloßallee. Der Jugendliche fuhr gegen die Hundeleine. Hierdurch stürzte die Seniorin und verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.
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