POL-WAF: Drensteinfurt. Mit E-Scooter gegen Hundeleine gefahren

Warendorf (ots) - Am Samstag (04.07.2026) um 6 Uhr kam es auf dem Radweg an der Geißlerstraße in Beckum zu einem Verkehrsunfall bei dem zwei Radfahrer leicht verletzt wurden. Ein 23-jähriger Beckumer befuhr den Radweg mit seinem Pedelec in Richtung Neubeckum. Ein 36-Jähriger (ebenfalls aus Beckum) kam ihm auf einem Pedelec entgegen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Radfahrer die dadurch stürzten und sich leicht ...

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