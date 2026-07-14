Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260714.5 Kiel: Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Fahrradfahrerin

Kiel (ots)

Am 14.07.2026 kam es um kurz vor 8 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einer Fahrradfahrerin. Der Unfall ereignete sich auf der Kreuzung der Hofholzallee mit dem Russeer Weg. Ein Sachverständiger erschien vor Ort. Die Kreuzung blieb mehrere Stunden lang gesperrt.

Aus noch ungeklärter Ursache kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem LKW und einer Radfahrerin, bei dem die 62-Jährige lebensgefährlich verletzt wurde. Eine Rettungswagen Besatzung verbrachte die verletzte Frau in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der LKW-Fahrer erlitt einen Schock.

Zur Unfallaufnahme verblieb die Kreuzung für über drei Stunden komplett gesperrt. Ein Sachverständiger erschien am Unfallort, um die bei der Klärung der Unfallursache zu unterstützen. Gegen 11:10 Uhr war die Kreuzung wieder freigegeben.

Zeuginnen und Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei dem Polizeibezirksrevier Kiel unter der Nummer 0431-1601503 zu melden.

Ricarda Blucha, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

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