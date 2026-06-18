Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260618.3 Kiel: Personenkontrolle im Schützenpark - mehrere Strafanzeigen eingeleitet

Kiel (ots)

Gestern kontrollierten Einsatzkräfte mehrere Personen im Schützenpark. Es wurden diverse Strafanzeigen gefertigt.

Im Rahmen der Besonderen Aufbauorganisation zur Bekämpfung der Drogen- und Beschaffungskriminalität kontrollierten Beamtinnen und Beamte des 3. Polizeireviers Kiel gemeinsam mit Einsatzkräften der Bezirkskriminalinspektion Kiel sowie des Kommunalen Ordnungsdienstes der Landeshauptstadt Kiel am gestrigen Tage zwischen 10:00 und 13:15 Uhr im Bereich des Schützenparks 38 Personen.

Im Rahmen der Kontrolle stellten Einsatzkräfte bei einem 54 Jahren alten Deutschen sowie einem 31-jährigen Iraker Betäubungsmittel fest. Alle Betäubungsmittel stellten die Polizeikräfte sicher und fertigten Strafanzeigen.

Bei einem 27-jährigen Deutschen sowie einem 33-jährigen Deutschen stellten die Beamten und Beamtinnen verschreibungspflichtige Medikamente sowie gefälschte Rezepte fest. Es wurden Anzeigen nach dem Arzneimittelgesetz sowie wegen Urkundenfälschung und Betruges gefertigt.

Ein 27-jähriger Deutscher führte ein sogenanntes Einhandmesser mit sich. Weiter fanden die Einsatzkräfte ein Schwert sowie einen Teleskopschlagstock auf, die vor Ort keiner Person zugeordnet werden konnten. Alle Gegenstände stellten die Einsatzkräfte sicher und fertigten Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Bei einem 44-jährigen Russen sowie einer 33-jährigen Deutschen stellten die Einsatzkräfte Diebesgut fest, welches entsprechenden Diebstahlstaten zugeordnet werden konnte. Auch hier wurden entsprechende Strafanzeigen gefertigt.

Bei der Überprüfung einer Person stellten die Einsatzkräfte fest, dass ein Haftbefehl gegen diese vorlag. Der 52 Jahre alte Deutsche wurde durch die eingesetzten Polizeikräfte der Justizvollzugsanstalt übergeben.

Gegen 13:15 Uhr beendeten die Einsatzkräfte die Personenkontrolle. Nach Abschluss der Maßnahmen überprüften das Grünflächenamt sowie der Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel die Flächen des Schützenparks. Die Polizeidirektion Kiel wird auch in Zukunft ähnliche Kontrollen zur Bekämpfung der Drogen- und Beschaffungskriminalität durchführen.

Niklas Frederik Möller, Polizeidirektion Kiel

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