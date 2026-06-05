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Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260605.3 Kiel: Körperverletzung nach Streit im Straßenverkehr- Polizei sucht Zeugen

Kiel (ots)

Bereits am 13. Mai kam es auf einem Parkplatz im Charles-Roß-Ring im Stadtteil Wik zu einer wechselseitigen Körperverletzung unter Autofahrern. Vorausgegangen waren Streitigkeiten im Straßenverkehr. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen.

Am frühen Mittwochabend (13.05.26) kam es gegen 18:15 Uhr im Bereich Charles-Roß-Ring und Bünsowstraße auf offener Straße zu einer wechselseitigen Körperverletzung unter Autofahrern. Nach bisherigen Ermittlungen sollen beide Personen kurz zuvor mit dem jeweils eigenen Auto vom Kreisverkehr Holsteinstadion bis in den Charles-Roß-Ring gefahren sein. Dabei sollen sich beide Autofahrer mehrfach mit ihren Fahrzeugen geschnitten haben. In Höhe der Bünsowstraße hätten die beiden 43- und 40-jährigen Deutschen ihre Fahrzeuge angehalten und verlassen. Nach einem verbalen Streit sei es zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen den Männern gekommen. Ein angeforderter Rettungswagen behandelte einen der Geschädigten vor Ort.

Das 1. Polizeirevier Kiel hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der wechselseitigen Körperverletzung aufgenommen.

Zur Aufklärung des Sachverhalts werden Zeuginnen und Zeugen gesucht, die sich am Mittwoch, 13.05.26, gegen 18:15 Uhr, im Bereich der Einmündung Charles-Roß-Ring und Bünsowstraße aufgehalten und dort Beobachtungen gemacht haben.

Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier Kiel unter der Telefonnummer 0431 - 160 1110 entgegen.

Mathias Stöwer, Polizeidirektion Kiel

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Pressestelle
Gartenstraße 7
24103 Kiel

Tel. +49 (0) 431 160 2010
E-Mail pressestelle.kiel.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

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