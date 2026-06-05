Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260605.1 Kreis Plön: Radmuttern eines Pkw gelöst - Polizei sucht Zeugen

Kreis Plön (ots)

Am Dienstagvormittag (12.05.26) musste ein Autofahrer seine Fahrt unterbrechen, da sich die Radmuttern an einem Rad gelöst hatten. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden die Radmuttern vorsätzlich gelöst. Das Polizeirevier Plön hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen.

Zwischen Montag 17:00 Uhr und Dienstag 08:15 Uhr kam es in der Ulmenstraße in Plön zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte der Fahrzeugnutzer seinen Pkw Seat in der Ulmenstraße am Fahrbahnrand geparkt. Am Dienstagmorgen habe er nach einer Fahrtstrecke von knapp 10 Kilometern ein Zittern in der Lenkung bemerkt und den Pkw angehalten. Bei einer sofortige Nachschau habe der Geschädigte festgestellt, dass sich ein Vorderrad gelöst und im Radkasten verkeilt hatte. Ein Abschlepper verbrachte den beschädigten Pkw in eine Werkstatt.

Eine unsachgemäße Montage der Räder kann derzeit ausgeschlossen werden. Auf Grund der bisherigen Ermittlungen liegen Anhaltspunkte dafür vor, dass die Radmuttern eines Rades durch unbekannte Täter gelöst wurden.

Das Polizeirevier Plön hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Zur Aufklärung des Sachverhalts werden Zeuginnen und Zeugen gesucht, die sich zwischen Montag 17:00 Uhr und Dienstag 08:15 Uhr im Bereich der Ulmenstraße aufgehalten und dort verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Plön unter der Telefonnummer 04522 - 5005 142 entgegen.

Mathias Stöwer, Polizeidirektion Kiel

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