Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260604.3 Kiel: versuchtes Tötungsdelikt - Zeugen gesucht - Belohnung

Kiel (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Montagabend erschien ein Mann mit lebensgefährlichen Verletzungen in einem Lokal im Stadtteil Gaarden. Der 24-jährige Mann kam nach Erstversorgung in ein Krankenhaus. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeuginnen und Zeugen.

Am Montag, 1. Juni 2026, gegen 23:15 Uhr suchte ein 24-jährige Mann eine Lokalität in der Elisabethstraße auf. Der Mann wies mehrere Stichverletzungen auf. Nach Erstversorgung vor Ort verbrachte ein Rettungswagen den Mann in ein Krankenhaus, hier erfolgte eine Notoperation. Die Hintergründe sind derzeit unklar. Laut Zeugenaussagen soll der Mann zuvor von mehreren Männern verfolgt worden sein.

Die Polizei ermittelt gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Kiel in einem versuchten Tötungsdelikt und sucht Zeuginnen und Zeugen. Zudem wird das Tatmittel, bei dem es sich mutmaßlich um ein Messer oder ähnliches handelt, gesucht. Es wird eine Belohnung in Höhe von 1.000 Euro für Hinweise, die zur Ermittlung und rechtskräftiger Verurteilung des Täters führen, ausgelobt. Die Polizei nimmt diese Hinweise unter 0431 160 / 3333 entgegen.

Michael Bimler, Staatsanwaltschaft Kiel

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

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