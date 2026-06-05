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Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260605.2 Kreis Plön
Stolpe: Nach Überfall in Wohnung - Zeugen gesucht - Belohnung

Kreis Plön (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Montagabend kam es in Stolpe zu einem schweren Raub. Zwei Täter überfielen ein Paar in dessen Wohnung und flüchteten anschließend vom Tatort. Die Kriminalpolizei Plön hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen.

Am Montag, den 1. Juni 2026, gegen 22:30 Uhr kam es in der Dorfstraße in Stolpe zu einem schweren Raub. Nach bisherigen Erkenntnissen brachen zwei Täter in die Wohnung des 35-jährigen Geschädigten ein und forderten von diesem unter massiver Gewalteinwirkung Bargeld. Der Mann wurde dabei erheblich verletzt. Zudem entwendeten sie das Smartphone der anwesenden Freundin des Geschädigten. Anschließend flüchteten die Täter.

Die Polizei ermittelt gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Kiel wegen des Verdachts des schweren Raubes und sucht Zeuginnen und Zeugen. Es wird eine Belohnung in Höhe von 1.000 Euro für Hinweise, die zur Ermittlung und rechtskräftiger Verurteilung der Täter führen, ausgelobt. Die Polizei nimmt diese Hinweise unter 0431 160 / 3333 entgegen.

Hanna Borgwardt, Staatsanwaltschaft Kiel Mathias Stöwer, Polizeidirektion Kiel

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Pressestelle
Gartenstraße 7
24103 Kiel

Tel. +49 (0) 431 160 2010
E-Mail pressestelle.kiel.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

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