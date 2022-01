Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 220111.1 Kiel: Fahrradkontrollen in der Kieler Innenstadt

Bild-Infos

Download

Kiel (ots)

Eine Beamtin und drei Beamte des 2. Polizeireviers Kiel führten heute Morgen gemeinsam mit zwei Mitarbeitern des Kommunalen Ordnungsdienstes der Landeshauptstadt Kiel in der Innenstadt Verkehrskontrollen durch. Insgesamt leiteten sie 46 Ordnungswidrigkeiten- und zwei Strafverfahren ein.

Im Zeitraum zwischen 07:00 Uhr und 11:00 Uhr kontrollierten die Kräfte des 2. PR Kiel mit Unterstützung zweier Mitarbeiter des kommunalen Ordnungsdienstes Kiel an unterschiedlichen Bereichen im Kieler Innenstadtrevier Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer.

Örtliche Schwerpunkte bildeten dabei der Beginn der Holtenauer Straße am Dreiecksplatz, der Ziegelteich, Schülperbaum und Exerzierplatz sowie die Fußgängerzone in der Holstenstraße. Außerdem stellten die Kontrollkräfte auch während der Fahrt auf ihren Dienstfahrrädern Verkehrsteilnehmende fest, die sich nicht an die Verkehrsregeln hielten.

Insgesamt leiteten die Beamtinnen und Beamten sowie die Kräfte des Kommunalen Ordnungsdienstes 46 Ordnungswidrigkeiten- und zwei Strafverfahren ein. So hielten sich zwölf Rad- bzw. PKW-Fahrende nicht an die Rotlichtzeichen, 18 Radfahrende fuhren auf den Radwegen in die falsche Richtung, 10 befuhren verbotswidrig den Gehweg und sechs Radfahrende befuhren die Fußgängerzone in der Holstenstraße, die ab 10:30 Uhr in der Woche ausschließlich dem Fußgängerverkehr vorbehalten ist.

Ein E-Scooter-Fahrer führte sein KFZ im Bereich des Wall ohne den erforderlichen Versicherungsschutz und muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz verantworten. Die Polizei untersagte ihm die Weiterfahrt.

Darüber hinaus erhielten mehrere Radfahrerinnen und Radfahrer einen sogenannten Kontrollbericht, da ihre Fahrräder Mängel aufwiesen.

Die Verkehrsteilnehmenden reagierten überwiegend verständnisvoll auf die Kontrollen.

Während der Verkehrskontrolle eilten die kontrollierenden Einsatzkräfte auf ihrem Fahrrad gegen 10:40 Uhr Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eines Geschäftes in der Holstenstraße zur Hilfe. Ein 29-jähriger Mann hatte dort zuvor randaliert, ein technisches Gerät beschädigt und war geflüchtet. Nach kurzer Fahndung stellten die "Radstreifen" des 2. PR Kiel sowie eine weitere Funkstreifenbesatzung des 3. PR Kiel den Beschuldigten in der Holstenstraße und nahmen ihn schließlich in Gewahrsam. Er muss sich in einem Strafverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung verantworten.

Die Polizei Kiel wird auch in Zukunft derartige Schwerpunktkontrollen im Rahmen der Verkehrssicherheitsinitiative zur Bekämpfung von Unfällen mit Radfahrenden durchführen.

Magnus Gille

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell