POL-KI: 210930.1 Schwentinental: Bezirksrevier führte Verkehrskontrolle durch

Schwentinental (ots)

Das Kieler Bezirksrevier führte Mittwochmittag eine Verkehrskontrolle an der Bundesstraße 76 in Schwentinental durch und stellte dabei zahlreiche Verstöße fest. Bei einem Fahrer fanden die Polizistinnen und Polizisten rund 100 Gramm Marihuana im Wagen.

Der 29 Jahre alte Fahrer missachtete zunächst die Anhaltesignale und versuchte zu flüchten. Seine Fahrt endete jedoch in einer Sackgasse, so dass er schnell gestellt werden konnte. Der Mann war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. In seinem Wagen fanden die Beamten mit Unterstützung eines Drogenspürhunds des Zolls rund 100 Gramm Marihuana.

Eine Richterin ordnete daraufhin die Durchsuchung seiner Wohnung an. Hier konnten die eingesetzten Einsatzkräfte keine weiteren Betäubungsmittel auffinden. Er kam nach Anzeigenaufnahme, erkennungsdienstlicher Behandlung und Blutprobenentnahme wieder auf freien Fuß.

Bei der Kontrolle, die im Zeitraum von 12 Uhr bis 15 Uhr in Höhe des Parkplatzes Vogelsang in Fahrtrichtung Plön stattfand, maßen die Beamtinnen und Beamten einen 18-Jährigen mit 85 anstatt der erlaubten 60 Stundenkilometer ein. Der Fahranfänger telefonierte darüber hinaus während der Fahrt. Ihm könnten neben einem Bußgeld und einem Punkt im Flensburger Fahreignungsregister darüber hinaus ein Aufbauseminar sowie die Verlängerung der Probezeit von zwei auf vier Jahre drohen.

Mit Bußgeldern müssen zwölf weitere Fahrer rechnen, die ebenfalls zu schnell fuhren. Der schnellste Fahrer wurde mit 110 Stundenkilometern gemessen. Dem Mann droht neben einem Bußgeld und einem Punkt ein einmonatiges Fahrverbot.

Im weiteren Verlauf stellten die Beamtinnen und Beamten neben dem erstgenannten Fahrer einen weiteren fest, der unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln fuhr. Auch bei ihm entnahm ein Polizeiarzt eine Blutprobe. Zudem stellten sie einen Mann fest, der während der Fahrt telefonierte. Ein weiterer Fahrer nutzte eine unzulässige "Blitzer App". Die Nutzung wird mit einem Bußgeld sowie einem Punkt geahndet.

Die Beamtinnen und Beamten des Bezirksreviers werden auch in Zukunft gleichartige Kontrollen durchführen.

