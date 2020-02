Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 200219.2 Kiel: Festnahme nach Einbruch in Gartenlaube

Kiel (ots)

Dienstagabend haben Beamte des 4. Reviers einen 20-Jährigen nach einem Einbruch in eine Gartenlaube festgenommen. Der Mann kam ins Polizeigewahrsam und soll im Laufe des heutigen Tages einem Haftrichter vorgeführt werden.

Zeugen informierten gegen 20:15 Uhr die Polizei, nachdem sie den Einbruch in eine Gartenlaube im Kleingartenverein Ellerbek / Wellingdorf im Rehsenweg aufgefallen war. Ein 42 Jahre alter Zeuge stellte sich dem Einbrecher in der betroffenen Laube in den Weg und versperrte ihm den Ausgang. Der Einbrecher flüchtete jedoch durch ein Fenster in Richtung Ostring. Hier konnte er an der Unterführung Wischhofstraße kurz darauf im Rahmen der Fahndung von einer Streifenwagenbesatzung des 4. Reviers angetroffen und festgenommen werden.

Gegen den 20 Jahre alten Tatverdächtigen laufen aktuell mehrere Strafverfahren wegen gleichartiger Taten. Er kam ins Polizeigewahrsam und soll auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel im Laufe des heutigen Tages einem Haftrichter vorgeführt werden. Über das Ergebnis wird nachberichtet.

Matthias Arends

