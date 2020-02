Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 200217.1 Kiel: Häufung von Taschendiebstählen - Einladung zum Pressegespräch

Kiel (ots)

In den vergangenen Wochen ist es auf dem Kieler Ostufer vermehrt zu Taschendiebstählen gekommen. Bekannt sind bislang rund 50 Taten, die mutmaßlich von einer Gruppierung begangen wurden. Die Vorgehensweise der Gruppe zeichnet sich durch vermeintliche Hilfsbereitschaft aus. Ihre Opfer bemerken oft erst später den Verlust ihrer Wertsachen.

Vertreter des Kommissariats 12 der Kieler Kriminalpolizei, des 4. Reviers und des Sachgebiets Prävention der Polizeidirektion Kiel möchten Pressevertreter in einem Hintergrundgespräch über die Vorgehensweise der Täter informieren, den derzeitigen Ermittlungsstand darstellen und Präventionshinweise geben.

Das Gespräch findet am 19. Februar um 11 Uhr in den Räumlichkeiten der Bezirkskriminalinspektion Kiel in der Blumenstraße 2-4 statt. Zur besseren Planbarkeit ist eine vorherige Anmeldung bis zum morgigen Dienstag, 15 Uhr, unter der Rufnummer 0431 / 160 2010 nötig.

